شكرا لقرائتكم خبر عن "مناهضة التحرش بجامعة القاهرة" توقع مذكرة تفاهم مع المركز الثقافى البريطانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت وحدة مناهضة التحرش بجامعة القاهرة، أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة والمركز الثقافى البريطانى بخصوص مكافحة التحرش والعنف ضد المرأة، وذلك يوم 12 ديسمبر المقبل خلال حفل ستقيمه الوحدة احتفالا بنهاية مشاركتها بحملة الـ 16 يوما التابعة للأمم المتحدة.

ومن جانبها قالت الدكتورة غادة على، نائب رئيس وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، أن مشاركة الوحدة فى فعاليات الـ 16 يومًا تأتى فى إطار الحملة العالمية لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعى، معلنة أنه سيكون هناك عدة أنشطة أبرزها تنظيم معارض صور ورسوم لمناهضة العنف ضد المرأة ، وحلقات نقاشية بالكليات، وعروض مسرحية وفنية، وندوات توعية للطلاب بالكليات داخل الحرم الجامعي وخارجه.

وأوضحت على، أن المشاركة ستتضمن فعاليات فنية وغنائية، بالإضافة إلى حفل تدشين كتاب خبرات جامعة القاهرة فى مناهضة التحرش بقاعة الاحتفالات الكبرى يوم الخميس 6 ديسمبر المقبل يتحدث فيها أعضاء من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.