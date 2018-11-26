شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حبس صاحب مركب الموت ونجله لاتهامهما بغرق 5 عمال فى البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المستشار أحمد عادل مدير نيابة كوم حمادة وبإشراف المستشار أشرف ربيع المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور حبس "قطب.م.ج"، صاحب مركب الموت بقرية كوم شريك التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة، ونجله" عمران.ق.م.ج"، 27 سنة مراكبى 4 أيام على ذمة التحقيقات. كما قررت نيابة كوم حمادة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام من إدارة النقل النهرى عن صلاحية رخصة المركب المتسبب فى الحادث. وكانت قرية كوم شريك بالبحيرة قد شهدت حادثا موسفًا، حيث لقى 5 أشخاص مصرعهم غرقًا أغلبهم من العمال الزراعيين، إثر انقلاب مركب يستخدم فى نقل الركاب بمجرى نهر النيل، وذلك بسبب نقله ركابًا أكثر من حمولته الطبيعية.









شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حبس صاحب مركب الموت ونجله لاتهامهما بغرق 5 عمال فى البحيرة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .