شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق 100 رحلة لـ"مصر للطيران" لنقل أكثر من 8 آلاف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران، الأحد، 100 رحلة جوية داخلية ودولية وتجارية من مطار القاهرة الدولى متجهة إلى المطارات والمدن العالمية والعواصم العربية والمدن السياحية المصرية.

وشهد المطار إقلاع 27 رحلة جوية تنطلق إلى المطارات والمدن السياحية والأثرية المصرية، لنقل نحو 3 آلاف سائح مصرى وأجنبى مع بداية الموسم الشتوى، حيث تسير مصر للطيران رحلات منتظمة إلى الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة ضمن خطة ترويج السياحة الداخلية.

وتعمل وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بملف السياحة خلال الفترة المقبلة على تشجيع حركة السياحة الداخلية وتوفير برامج سياحية متكاملة تناسب شرائح الجمهور المصرى للتعرف على معالم مصر السياحية والأثرية تنفيذًا لتعليمات الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى.

وتقوم فرق من العلاقات العامة بشركتى الميناء ومصر للطيران باستقبال الركاب وتوجيههم لإنهاء إجراءات سفرهم، وتقديم كافة الخدمات خاصة لكبار والسن وذوى الاحتياجات الخاصة.