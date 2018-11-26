أخبار مصر | "قومي المرأة" يحتفل باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قومي المرأة" يحتفل باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحت شعار "كونى" يشارك المجلس القومى للمرأة العالم احتفاله باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، حيث يطلق المجلس حملة ال16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة تحمل هذا الشعار، وتبدأ من اليوم 25 نوفمبر حتى الـ10 من ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس رئيس المجلس القومي للمرأة، أن حملة الـ 16 يوما من الأنشطة المناهضة العنف ضد المرأة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة، وتهدف الى رفع الوعي وخلق رأي عام مساند في كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة اشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة وتسليط الضوء على هذه المشكلة ودعوة المجتمع المحلي والدولي للسعى نحو ايجاد حلول جذريه لها.

وأكدت رئيسة المجلس، أن قضية العنف ضد المرأة هى قضية عالمية تواجه النساء في مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أن مصر تقوم بخطوات حثيثة من أجل مواجهة المشكلة الخطيرة التى تهدد أمن وسلامة واستقرار الاسرة المصرية، مؤكدة أن المجلس ينظم هذا العام العديد من الفعاليات والانشطة الثقافية والتوعوية بمحافظات الجمهورية المختلفة على مدار الـ16 يومًا بالتعاون مع هيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المراة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، موضحة أن الحملة هذا العام تستهدف التركيز على طلبة وطالبات عدد من الجامعات المصرية بالقاهرة والمحافظات، إلى جانب طلبة المدارس المجتمعية لتوعيتهم بقضية مناهضة العنف ضد المرأة، حيث أن الشباب يمثلون مستقبل الوطن.

وأوضحت مرسي، أن الحملة تتضمن تنظيم العديد من الفعاليات بالجامعات منها تنظيم ندوة حول مناهضة العنف ضد المرأة في وسائل الإعلام بجامعة عين شمس، وندوة حول "مناهضة العنف ضد المرأة بأشكاله المختلفة وأهمية دور الفنون والإبداع بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، إلى جانب تنظيم لقاء للجنة التعليم والتدريب بالمجلس مع طلبة كلية آداب جامعة المنيا لتوعيتهم بقضايا العنف، ولقاءاً أخر لطلبة جامعة الاسكندرية للتوعية بقضايا العنف ندوة "دور الشباب في مواجهة العنف ضد المرأة- المرأة في مجتمع آمن" كما ينظم المجلس لقاءاً مع مديري وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات، ولقاءاً أخر مع وزير التعليم العالي وامين عام المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات لعرض مخرجات لقاءات وحدات عنف الجامعات.

وبالاستعانه بعدد من طالبات وطلاب كليات الفنون الجميلة والتطبيقية من جامعة الاسكندرية وجامعة القاهرة سيتم رسم لوحات زخرفية على (5اكشاك فى محافظة القاهرة).

كما تتضمن أنشطة الحملة تنفيذ لقاءات بمحافظات المنيا ودمياط بالتعاون مع فروع المجلس بهذه المحافظات والجهات المعنية لمناقشة اطار استراتيجية مناهضة العنف داخل المحافظة، إلى جانب تنظيم ندوة بغيط العنب بمحافظة الإسكندرية بعنوان "دور المرأة والرجل في مواجهة العنف والتطرف"، كما ينظم فرع المجلس بمحافظة أسيوط ندوة دعم نفسي للطلاب فاقدي البصر وذوي الاحتياجات الخاصة بمقر جامعة أسيوط، والتنسيق لكشك توعية بالحملة داخل الجامعة.

وتضم أنشطة الحملة أيضاً أنشطة خاصة بالمرأة ذات الإعاقة، حيث تنظم لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس تدريبا اقتصاديا للمراة ذات الاعاقة يستهدف زيادة ثقتها بنفسها، وتدريب اخر بعنوان كوني منتجة يتضمن تدريب على صناعة الحلي، وتدريب فني على المهن الحركية، كما أن اللجنة بصدد تنظيم مسيرة للمراة ذات الاعاقة بعنوان "لونوا العالم بالبرتقالي"- أسمعوني أنا إيضا"، ضمن احتفالية باليوم العالمى للاعاقة من خلال عمل حملة توعية لزيادة الوعى بالمراة ذات الاعاقة وندوة توعوية لمواجهة ظاهرة الفقر والعنف ضد المرأة.

وبمشاركة ممثلى الوزارات المختلفة ينظم المجلس مائدة مستديرة لعرض نتائج دراسة (خلق بيئة آمنة للفتيات في المناطق العشوائية بالقاهرة الكبرى) بمشاركة ممثلي الوزارات في قضايا مكافحة العنف ، بالتعاون مع مجلس السكان الدولي ، كما ينظم المجلس لقاءاً مع رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات بهدف التوعية بمخاطر العنف ضد المراة المعاقة ، الى جانب مجموعة لقاءات توعوية للعاملين بالوزارات المختلفة حول استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة ودراسة التكلفة الاقتصادية للعنف ضدالمرأة واللائى اطلقهما المجلس، ويتضمن هذا النشاط وزارات المالية والبترول والزراعه والشباب والانتاج الحربى والتعليم العالى والاسكان والطيران المدنى.

وبالتعاون مع مديريات التربية والتعليم ينظم المجلس ندوات عن الزواج المبكر والتحرش فى مدارس الفصل الواحد لطلبة وطالبات المدارس المجتمعية، وذلك فى عدد 45 مدرسة مجتمعية فى محافظات الفيوم والجيزة واسيوط ( 15 مدرسة فى كل محافظة )، الى جانب تقديم عرضا مسرحيا فى المدارس الحكومية عن قضايا التغذية والزواج المبكر.

وتشمل حملة "كونى" هذا العام ايضاً تنظيم ندوة حول "آليات دعم مشروعات تنمية موارد المرأة المعيلة بالمحافظات"، وندوة أخرى توعوية لمواجهة ظاهرة الفقر والعنف ضد المرأة، إلى جانب تنظيم لقاءا مع مديري الامن وقطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية، على مستوي فروع المجلس بالمحافظات للتعرف على دور الوزارة في مناهضه العنف ضد المرأة.

ولم يغفل المجلس أيضًا أهالي حي الأسمرات، حيث يقوم المجلس بعرض مسرحية عن الزواج المبكر بالحي، كما يطلق المجلس مجموعة تنويهات إذاعية، فى 12 محطة إذاعية تغطي جميع محافظات الجمهورية وتتماشى مع حملة التوعية بمترو الانفاق التى اطلقها المجلس بعنوان "حياتك محطات.. متخليش محطة توقفك"، للتوعية بالقضية.

كما تقوم مكتبة المجلس باعداد قائمة بالإصدارات والدراسات والأبحاث المتوفرة بالمكتبة والمتعلقة بمكافحة العنف وتحميلها على موقع المجلس لتوفيرها للباحثين.