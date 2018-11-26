شكرا لقرائتكم خبر عن المتحف المصري يحتفل بـ«اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، نظم المتحف المصري بالتحرير احتفالية، الأحد، في إطار احتفالاته بالمناسبات القومية والعالمية.

وتضمنت الاحتفالية تنظيم محاضرة عن كيفية التغلب على العنف ضد المرأة، وقدمتها الدكتورة نهاد شوقي، عقب المحاضرة مناقشة أوجه العنف المحتمل أن تتعرض له المرأة وكيفية مواجهته.

وقالت صباح عبدالرازق، مدير عام المتحف، في تصريحات صحفية، إن أمناء المتحف حرصوا على اصطحاب الزائرين في جولات إرشادية خاصة تركز على إبراز دور المرأة في المجتمع المصري القديم، ونماذج تكرميها، تحت عنوان «المرأة المصرية».

وقالت ناجية نجيب، كبير أمناء المتحف المصري بالتحرير، إن «المتحف المصري يهتم بالأسرة المصرية بصفة عامة وبالقضايا المجتمعية وقضايا المرأة بصفة خاصة نظرا لأهميتها المجتمعية».

وقالت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف، إن «المتحف المصري بالتحرير يعد منارة الآثار حول العالم لما يحتوي عليه من قطع أثرية فريدة وهامة، ويحرص هو وجميع المتاحف المصرية على مشاركة المجتمع في جميع اهتماماته واحتفالاته»، مؤكدة أن «قطاع المتاحف يعمل يدا بيد لنشر الوعي الأثري، لأن المتاحف لم تعد قاصرة على عرض الآثار فقط، بل باتت مكان لنشر الوعي الأثري والثقافة المجتمعية، وتنظيم ورش تعليمية وتثقيفية وأعمال ترفيهية».

وعلى هامش الاحتفالية، أقيم عرض مسرحي تناول أهمية دور المرأة في المجتمع المصري من تقديم إدارة منشأة ناصر التعليمية.