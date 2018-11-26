شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تنظم دورة علمية للأئمة حول «وطن بلا إدمان» الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم وزارة الأوقاف، الإثنين المقبل، دورة علمية مكثفة للأئمة بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار مبادرة «وطن بلا إدمان» والتي أطلقتها وزارة الأوقاف برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، للتوعية بخطورة تعاطي وإدمان المخدرات وطرق مواجهتها بأساليب علمية عصرية.

ويحاضر في المبادرة أساتذة متخصصون في علم الاجتماع، والطب النفسي، والطب الشرعي، لبيان خطورة تعاطي المواد المخدرة وطرق معالجة قضايـا الإدمان، بمشاركة 150 إماما .