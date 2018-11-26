شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: الأهالي تسلموا جثمان ضحايا «معدية المنوفية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نصيف حفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إنه أعلن الطوارئ في المستشفيات فور علمه بغرق المعدية.

وأضاف «حفناوي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد»، مع سعيد حساسين، إن عدد المتوفين «5 جثث» بينهم طفلين عمرهم 14 عاماً، وهناك 6 إصابات.

وواصل: «لم نتحرك من مستشفى الشهداء حتى حضرت النيابة العامة وناظرت الجثث، واستخرج الأهالي تصاريح الدفن، وتسلم الأهالي الجثث».