شكرا لقرائتكم خبر عن «السويد» تفوز برئاسة المكتب التنفيذي لاتفاقية «قرطاجنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورئيس مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، فوز ممثل دولة السويد برئاسة المكتب التنفيذي لاتفاقية قرطاجنة خلال الجلسة العامة المنعقدة، مساء الأحد، بالمؤتمر.

تناولت الجلسة استكمال إجراءات اعتماد الوثائق النهائية لفرق العمل واعتماد عدد من مسودات القرارات الخاصة باتفاقيتى ناجويا وقرطاجنة ونشرة التوقعات العالمية المعنية بحماية التنوع البيولوجي.

كما قامت «فؤاد» بتسليم الجوائز الخاصة بغرفة تبادل المعلومات المعنية بتنفيذ إستراتيجية التنوع البيولوجى والتي تنقسم إلى فئة أفضل الجدد في ذلك وسلمت إلى أندونيسيا وسيرلانكا وغينيا، كما تسلمت كل من بروندى وكولومبيا والمغرب جوائز فئة أفضل الآليات القائمة كما تم تسليم شهادات الإنجاز لكل من كندا وغواتيمالا وهندوراس وماليزيا.

وأوضحت كريستيانا بالمر السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأطراف للتنوع البيولوجي أن «هذه الجوائز تقدم لأفضل الإنجازات والجهود الهامة التي تدعم الحفاظ على آليات غرفة تبادل المعلومات التي تشكل آلية هامة من أجل تنفيذ إستراتيجية التنوع البيولوجي وخطط العمل لتحقيق أهداف ايتشى للتنوع البيولوجي حيث توزع الجوائز لأفضل الأطراف في آليات غرفة تبادل المعلومات قبل مؤتمر الأطراف 13 وبين المؤتمرين 13و 14 لاتفاقية التنوع البيولوجي».

جديرا بالذكر أن مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي يعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 17 إلى 29 نوفمبر الجارى تحت شعار الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الإنسان والكوكب.