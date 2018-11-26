شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تُحذر السائقين: درجة الحرارة تصل إلى 9 درجات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضا في درجات الحرارة، حيث تصل العظمى إلى 23، والصغرى إلى 14 درجة مئوية، وتقل على التجمع الخامس والمناطق المكشوفة لتصل إلى 9 درجات.

وحذر «عبدالعال»، خلال مداخلة لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، السائقين من الشبورة المائية الكثيفة خلال ساعات الصباح الباكر، على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والأراضي الزراعية، مطالبًا بضرورة توخي أقصى درجات الحذر أثناء القيادة واتباع تعليمات المرور.