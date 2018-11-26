شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: «سأتقدم باستجواب للوزراء المسؤولين عن حادث معدية المنوفية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إبراهيم خليف، عضو مجلس النواب عن دائرة الشهداء بالمنوفية، إنه «نطالب بعمل كوبري منذ 3 أعوام لمنع حادثة مثل غرق المعدية التي وقعت ولكن دون جدوى واستجابة».

وقال «خليف» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، اليوم الأحد، إن «الكوبري يربط بين البحيرة والمنوفية بدلاً من ركوب المعدية للتنقل بين المحافظتين، العمال بيطلعوا يوميا عشان لقمة العيش، وناشدنا المسؤولين لعمل الكوبري».

وأضاف: «25 شخصاً ركبوا المركب عشان يحاربوا على لقمة العيش، حصل خلل فالكل وقع في المياه».

وقال النائب «خليف»: «معايا جوابات منذ 2016 مناشدات للمسؤولين»، وحمل «خليف»: «وبكرة هعمل استجواب للوزراء المسؤولين، عشان الموضوع ده ويعملوا الكوبري».