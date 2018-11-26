شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات السابق: مصر لم تتخذ خطوة جريئة للتحول لحكومة إلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد نجم، وزير الاتصالات الأسبق، إن «مصر لم تتخذ خطوات جريئة وحاسمة لاستكمال تطبيق المجتمع الرقمي بالكامل ونتحول لحكومة إلكترونية».

وأضاف «نجم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، اليوم الأحد، إن «ما يقوم به الرئيس السيسي الآن مجهود رائع وساعد على حل مشاكل كثيرة جدا، واعتقد البوادر تظهر في التعامل مع الشهر العقاري والمياه والكهرباء».

وأوضح «نجم» أن «العقول المصرية هي من طبقت التحول الرقمي في دول الخليج ولكن الأمر بحاجة لإرادة خاصة وأنه لا يتعلق بفلوس إطلاقا»، مؤكدا أن التعامل الإلكتروني «يوقف الفساد نهائياً».