شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. القبض على الطالب قاتل مُدرسته فى الإسكندرية بسبب لعبة إلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية القبض على المتهم بقتل مُدرسة بدائرة قسم أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية.

تلقى قسم أول المنتزه بالإسكندرية بلاغاً بالعثور على جثة "هانم.م.ع " 59 سنة مدرسة، داخل منزلها، وبالانتقال عُثر على جثة المجنى عليها مسجاة على ظهرها بملابسها بأرضية غرفة الاستقبال بالشقة سكنها بالطابق الرابع بجوار بابها وبها عدة طعنات بأنحاء متفرقة، وتم العثور على حقيبة مدرسية بداخلها سكين "كبير الحجم بداخل كيس بلاستيك"، ورقة مدون بها عبارات تحث على القتل، بعض الأدوات المدرسية، وحذاء رياضى وجاكت رجالى.

توصلت تحريات أجهزة البحث بقطاع الأمن العام إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "سيف الدين إ.س" 16 سنة طالب بالصف الأول الثانوى مُقيم دائرة القسم)، وتم القبض عليه وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة وقرر قيامه بممارسة إحدى الألعاب الإلكترونية – تعمل على أجهزة الحاسب الآلى، والهواتف الذكية، والتى تستند إلى وقائع إحدى مسلسلات الرسوم المتحركة المتداولة على موقع يوتيوب - حيث ولدت تلك اللعبة لديه فكرة القتل، فأحضر سكينين من منزله وتوجه لمنزل المجنى عليها كعادته أسبوعياً لتلقيه درسا خصوصيا لديها ولدى دخوله لمنزلها طلب منها كوب ماء وغافلها وقام بتوجيه العديد من الطعنات إليها فأودى بحياتها وفر هارباً تاركاً حقيبته وحذاءه والجاكت الخاص به.

وأضاف بتخلصه من السكين المستخدمة فى ارتكاب الحادث بأحد الشوارع بخط سير هروبه وعدم تمكنه من الإرشاد عنه وأنه ارتكب الحادث تزامناً مع عيد ميلاده.