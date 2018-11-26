شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الاثنين 26-11-2018 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الاثنين ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس اليوم الاثنين لطيف شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة أحيانا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية مع فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على شمال الدلتا والسواحل الشرقية، والرياح تكون أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على أقصى غرب البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح حول مُعدلاتها المُعتادة في مثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس بارداً و رَطباً صباحاً مع تشكل الضباب الكثيف في أجزاء واسعة من المملكة لا سيما مناطق السهول الشرقية والطُرق الصحراوية الخارجية، ويكون الطقس بارداً نسبياً بوجه عام، وغائما جزئيا في شمال ووسط المملكة، مع فرصة لهطول أمطار خفيفة أقصى شمال المملكة أثناء النهار، وتكون الرياح خفيفة مُتغيرة الإتجاه، الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

في خليج العقبة: -الرياح: متقلبة الاتجاهات، خفيفة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس بارداً و رطباً بوجهٍ عام في أغلب مناطق المملكة، و تظهر تدريجياً كميات من السحب المُتوسطة و العالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.