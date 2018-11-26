شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة اليوم الاثنين 26-11-2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس اليوم الاثنين لطيف شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة أحيانا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية مع فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على شمال الدلتا والسواحل الشرقية، والرياح تكون أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على أقصى غرب البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 17 23

شبين الكوم 16 23

طنطا 16 23

دمنهور 17 23

الإسكندرية 17 23

بلطيم 16 23

مطروح 15 22

السلوم 16 21

سيوة 09 23

بورسعيد 17 22

دمياط 17 23

الزقازيق 14 23

الاسماعيلية 13 24

السويس 14 24

العريش 12 23

رفح 12 22

رأس سدر 13 23

نخل 07 20

نويبع 17 24

طابا 15 23

كاترين 08 18

الطور 16 25

شرم الشيخ 18 28

الغردقة 16 27

مرسى علم 18 28

الفيوم 12 24

بنى سويف 12 24

المنيا 12 24

أسيوط 11 25

سوهاج 13 25

قنا 14 26

الأقصر 14 26

أسوان 15 26

أبوسمبل 16 26

الوادى الجديد 13 25

شلاتين 20 25

ابو رماد 20 24

راس حدربة 21 23

حلايب 21 23

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:-

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 31

المدينة 14 26

الرياض 11 21

المنامة 19 24

أبوظبى 22 27

الدوحة 19 24

الكويت 11 21

دمشق 06 18

بيروت 17 21

عمان 08 17

القدس 10 17

غزة 15 22

بغداد 10 20

مسقط 24 29

صنعاء 07 24

الخرطوم 19 34

طرابلس 15 22

تونس 12 20

الجزائر 13 17

الرباط 09 18

نواكشوط 19 29

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-

الصغرى العظمى

أنقرة 07 15

اسطنبول 12 16

اسلام اباد 1 1 26

نيودلهى 13 28

جاكرتا 24 31

بكين 00 10

كوالامبور 24 31

طوكيو 10 17

أثينا 15 20

روما 08 15

باريس 02 06

مدريد 04 11

برلين -03 03

لندن 03 08

مونتريال -1 03

موسكو -07 -02

نيويورك 03 10

واشنطن 2 12