أخبار مصر | في غياب للمسؤولين.. 'الصيادلة' تُقيم عزاء الطبيب المطعون بالسعودية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في غياب للمسؤولين.. 'الصيادلة' تُقيم عزاء الطبيب المطعون بالسعودية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقامت نقابة صيادلة مصر، برئاسة الدكتور محي الدين عبيد، مساء اليوم الأحد، عزاء الطبيب الصيدلي أحمد طه، الذي قتل طعنًا أثناء عمله بصيدلية النهدي في السعودية.

وشارك في العزاء الذي أقيم بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير، الدكتور محي الدين عبيد نقيب عام صيادلة مصر، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، وأعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء وأعضاء النقابات الفرعية، والدكتور محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة السابق، والعديد من الصيادلة الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء لأسرته، تأكيدًا على تضامن الصيادلة واستنكارهم لما حدث، خاصة بعد دعوة النقيب العام لجموع الصيادلة للمشاركة في العزاء.

كما شارك في العزاء كل من: الدكتور سعيد حساسين ومحمد سليم، أعضاء مجلس النواب.