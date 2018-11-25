شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: ننتظر استكمال مستندات حالات «غرق المنوفية» لصرف التعويضات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتابع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي باهتمام حادث غرق مركب نقل الركاب بناحية عزبة مدكور- بشتامي- مركز الشهداء – المنوفية، والذى وقع، ظهر الأحد، حيث وجهت بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة إلى موقع الحادث، الذي أسفر عن وفاه عدد (5 ) أفراد وإصابة عدد (3 ) أفراد آخرين.

واكد محمد عثمان رئيس قطاع الديوان العام بوزارة التضامن الاجتماعى في تصريحات صحفية، مساء الأحد، أنه فور وقوع الحادث انتقلت لجنة الإغاثة بمديرية التضامن بالمنوفية برئاسة أحمد صابر مدير إدارة الإغاثة بالمديرية إلى موقع الحادث لإجراء التدخلات الفورية اللازمة، كما قامت اللجنة بزيارة المصابين الذين تم نقلهم لمستشفى الشهداء وعددهم 3 حالات منهم حالة بالرعاية المركزة، مشيرًا إلى أن الحادث أسفر عن وفاة 5 أشخاص جميعهم من قرية بشتامى مركز الشهداء بالمنوفية.

وقال «عثمان» إنه جاري المتابعة حاليًا من قبل فريق الإغاثة بمديرية التضامن بالمنوفية والمساعدة في استخراج شهادات الوفاة، وتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين وأسرهم وإجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة تقديم أوجه المساعدة للأسر المتضررة من برامج الوزارة المختلفة، مشيرًا إلى أنه تم إيفاد رئيس الوحدة للمشاركة في العزاء.

وأشار المسؤول بوزارة التضامن إلى أنه من المقرر أن يتم صرف المساعدات للأسر المتضررة من الحادث فور استكمال المستندات الخاصة بالصرف تطبيقًا للقرار الوزاري رقم 334 لسنه 2012.