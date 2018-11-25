شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الإسكندرية يعلن تفاصيل 10 منح سنوية لأوائل الخريجين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الاسكندرية، أن الجامعة بصدد توقيع «اتفاقية تعاون» مع جامعة إسلسكا مصر في ضوء «مذكرة التفاهم» التي قدمها الدكتور محمد الحناوي رئيس جامعة اسلسكا لبحث التعاون.

وتتضمن اتفاقية التعاون المقرر توقعيها خلال الفترة المقبلة، تبادل الأساتذة بين الجامعتين، وتقديم برامج مشتركة في مجالي إدارة الاعمال وتكنولوجيا المعلومات، وإجراء البحوث المشتركة التي تخدم أهداف التنمية الأقتصادية والأجتماعية المستدامة في الدولة وفِي محافظة الاسكندرية بصفة خاصة.

وأشار «الحناوي» إلى أن الاتفاقية تضمن أيضا تقديم جامعة اسلسكا ١٠ منح سنويا لأوائل الخريجين من جميع كليات جامعة الاسكندرية لدراسة ماجستير ودكتوراه إدارة الاعمال، بالأضافة إلى تقديم منحتين لتدريب للإدارة العليا والوسطي بجامعة الاسكندرية في كل دورة تدريبية تقدمها في مجال القيادة والمهارات الإدارية، إلى جانب التنظيم المشترك للمؤتمرات الدولية والمحلية.