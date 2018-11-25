شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: برامج الحماية المجتمعية لا تقتصر على الدعم النقدي فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نيفين القباج، نائب وزير التضامن للحماية الاجتماعية، إن برامج الحماية المجتمعية لا تقتصر على الدعم النقدي فقط.

وأضافت في حوار لقناة «إكسترا نيوز»، الأحد، أن «الأسر التي نستهدف مساعدتها نعمل على الخروج بها من تحت خط الفقر»، مؤكدة أنه ليس من العدل تقديم الدعم لأسر لديها أكثر من طفلين واستبعاد أسر أخرى.

وأوضحت أن التوعية والفهم يدفع الأسر إلى تغيير مفاهيمها عن تنظيم الأسرة، وأن برنامج تكافل وكرامة يعمل على الاستثمار في البشر والتحول التدريجي لسوق العمل.