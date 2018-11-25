شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية: سعدت بحضور رسامة الأنبا ماركوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، عن سعادته البالغة بحضور ترسيم الأنبا ماركوس اسقفا عاما لمطرانية دمياط وكفر الشيخ والبرارى ودير القديسة دميانة خلفا للانبا بيشوى الذي وافته المنية أوائل اكتوبر الماضى اثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وقال «شاروبيم» في تصريحات للمصرى اليوم «كانت سعادتى بالغة وأنا أحضر مراسم ترسيم الأنبا ماركوس بيد قداسة البابا تواضروس الثانى حيث سعرت بروح الله في المكان وأن اختيار الأنبا ماركوس جاء مناسبا لطبيعة المطرانية مترامية الأطراف حيث تضم ثلاث محافظات والتى تحتاج لحكمة وروحانية كبيرة».

ووجه المحافظ التهنئة لقيادات الكنائس الأرثوذكسية بالدقهلية ودمياط وكفر الشيخ وعلى تولى الأنبا ماركوس، وقال «أتمنى من الله أن يمنحه الحكمة ويوفقه في إدارة شؤون الإبراشية ونحن في محافظة الدقهلية حريصين على التواصل مع كل القيادات الدينية سواء الإسلامية أو المسيحية».