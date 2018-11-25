شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «اتصالات النواب» يشيد بجهود السيسي في معرض القاهرة للاتصالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد النائب أحمد بدوي، نائب دائرة طوخ وقها ورئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، باهتمام الرئيس السيسي بفعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات cairo ict والذى يعقد خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر الجاري برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى للعام الخامس على التوالى والذى حرص على حضور وافتتاح المعرض خلال 3 دورات السابقة.

واضاف أحمد بدوي، في بيان صحفى له، أن تحول مصر إلى الحكومة الرقمية يضع مصر على الخريطة العالمية، حيث أن تطبيق مفهوم التحول الرقمى يهدف إلى النهوض بالقطاع العام في مصر والذى يأتى ضمن خطة 2030.

وأكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المؤتمر يدعم «التحول الرقمى» لاسيما في ظل التوجهات الحكومية الحالية نحو ميكنة الخدمات وتسهيل حصول المواطنين عليها، بجانب تطوير مختلف قطاعات الدولة اعتمادا على وسائل التكنولوجيا الحديثة، وهو التوجه الرئيسى الذي تركز عليه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار النائب أحمد بدوي: إلى أن الرئيس السيسى حريص على حضور المؤتمر واطلاق العديد من المبادرات الخاصة بالتصنيع الإلكترونى وتدريب الشباب ونشر الابداع وافتتاح نحو 4 مناطق تكنولوجية هي برج العرب وأسيوط وبنى سويف والسادات وتفقد اجنحة المعرض والشركات التكنولوجية العارضة سواء عالمية ومحلية لتوجيه رسائل للمستثمرين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر .