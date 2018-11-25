شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: استبعاد جميع البطاقات المتضمنة «معلومات وهمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لتكنولوجيا المعلومات، أنه تم استبعاد جميع البطاقات التموينية التي تتضمن معلومات وهمية.

وتابع مدكور خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: «ابتداء من أول ديسمبر سيكون ليدنا قاعدة بيانات كاملة خالية من أي أسماء وهمية»، نافيا ما تردد حول إجراء الوزارة حذفا عشوائيا لبعض الأفراد من البطاقات التموينية.

وأكد مدكور أن التحول نحو المجتمع الرقمي سيساعد المواطن على الحصول على الخدمات من مكان واحد، أو عبر تطبيق من على الإنترنت.