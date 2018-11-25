شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: استمرار طرح الفول بالبطاقات ونقص الكميات سببه ارتفاع الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، على أن سلعة الفول مازالت ضمن المقررات التموينية التى يتم صرفها للمواطنين على البطاقات ولم يتم إلغاؤها، لكن ما يحدث حاليا هو نقص فى الكميات المطروحة على البطاقات بسبب ارتفاع أسعار الفول فى السوق الحر، حيث يتراوح سعر الكيلو من 14 إلى 18 جنيها، فى حين يتم طرحه على البطاقات بسعر 7 جنيهات فقط، ﻭأنه مازال هناك مفاوضات مع الموردين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير سلعة الفول على البطاقات.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المجمعات الاستهلاكية تقوم حاليا بتوفير كميات من سلعة الفول وطرحها بالسعر الحر بأسعار تتراوح من 11 إلى 15 جنيها للكيلو، اضافة إلى توفير مختلف السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، كما أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم حاليا بتوفير السلع للشركات التابعة أول بأول خاصة السلع الاساسية وكذلك تأمين مخزون استراتجيى من سلع السكر والزيت وغيرها من المنتجات الأخرى تكفى احتياجات البلاد لفترة طويلة.