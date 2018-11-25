أخبار مصر | "الوفد" يصدر بيانًا يرفض فيه الحوار مع المفصولين من الحزب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوفد" يصدر بيانًا يرفض فيه الحوار مع المفصولين من الحزب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر حزب الوفد بيانًا يرفض فيه اَي حوار مع المفصولين من الحزب لتجاوزهم الثوابت الحزبية.

وأشار "الحزب" في بيان له اليوم الأحد، إلى أن المفصولين وهم، ياسر قوره وأحمد عطالله وشريف حمودة ومحمد إبراهيم ومحمد الحسيني وفتحي مرسي، صدر ضدهم قرارا بالفصل لا رجعة فيه.

وأضاف بيان الحزب أنه بموجب قرار الهيئة العليا بتأييد قرار الفصل أصبح هؤلاء ليس لديهم أي صفة حزبية أو صلة رسمية بحزب الوفد من قريب أو بعيد، مؤكدًا أنه تم غلق باب الحوار معهم نتيجة لما فعلوه وما ارتكبوه بالخروج عن الثوابت الوفدية.