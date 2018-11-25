أخبار مصر | غادة والي تتابع حادث غرق مركب نقل الركاب بعزبة مدكور بالمنوفية

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تتابع غادة والى زيرة التضامن الاجتماعي، حادث غرق مركب نقل الركاب بعزبة مدكور، بشتامي، مركز الشهداء، المنوفية، والذى وقع ظهر اليوم حيث وجهت فور وقوع الحادث مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية بسرعة التحرك والتواجد الفورى لفرق الإغاثة الى موقع الحادث والذى أسفر عن وفاه عدد (5) أفراد وإصابة عدد (3) أفراد آخرين موجهة بتكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالى ومقدمة التعازى للمتوفين ومتمنية الشفاء للمصابين.

وأكد محمد عثمان رئيس قطاع الديوان العام بوزارة التضامن الاجتماعى، أنه فور وقوع الحادث انتقلت لجنة الإغاثة بمديرية التضامن بالمنوفية برئاسة أحمد صابر مدير إدارة الإغاثة بالمديرية إلى موقع الحادث لإجراء التدخلات الفورية اللازمة.

كما قامت اللجنة بزيارة المصابين الذين تم نقلهم لمستشفى الشهداء وعددهم 3 مصابين منهم حالة بالرعاية المركزة مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن وفاة 5 متوفين جميعهم من قرية بشتامى مركز الشهداء بالمنوفية وجاري المتابعة حاليا من قبل فريق الإغاثة بمديرية التضامن بالمنوفية والمساعدة في استخراج شهادات الوفاة وتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين وأسرهم واجراء الابحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة تديم أوجه المساعدة للاسر المكلومة من برامج الوزارة المختلفة وقد تم إيفاد رئيس الوحدة للمشاركة فى العزاء.

ومن المقرر أن يتم صرف المساعدات للأسر فور استكمال المستندات الخاصة بالصرف تطبيقا للقرار الوزاري رقم 334 لسنه 2012.