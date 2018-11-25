أخبار مصر | رئيس حزب مصر الثورة: زيارة محمد بن سلمان لمصر تؤكد متانة العلاقات بين البلدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس حزب مصر الثورة: زيارة محمد بن سلمان لمصر تؤكد متانة العلاقات بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب مصر الثورة، بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية، لمصر في جولته الخارجية التي تشمل الإمارات والبحرين ومصر، مؤكدا أنها ذات دلالة استراتيجية هامة.

وقال "أبو العطا"، إن الاختيار يوضح حرص ولي العهد الشخصي، وحرص قيادة المملكة على تعزيز علاقات التشاور والتنسيق مع مصر، بما يحقق مصالح الأمتين العربية والإسلامية وشعوبهما، كما أن الزيارة تؤكد متانة ودفء العلاقات الثنائية المشتركة بين الرياض والقاهرة، اللتين تربطهما علاقات استراتيجية وتاريخية جيدة، لا يمكن بحسب تأكيدات قيادة البلدين أن يزعزعها أي كيان أو تحالف، حيث قنوات الاتصال المفتوحة والزيارات المتبادلة.

وأضاف رئيس "مصر الثورة"، أن زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لجمهورية مصر العربية زيارة تاريخية لأرض الكنانة، حفظ الله البلدين حكومة وشعبا.