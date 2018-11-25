أخبار مصر | كرم جبر: مصر والإمارات تربطهما علاقات تاريخية وطيدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كرم جبر: مصر والإمارات تربطهما علاقات تاريخية وطيدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن المشروعات التي تحمل اسم الشيخ زايد آل نهيان في مصر، حفرت اسمه في قلوب المصريين، وهو الذي كان محبًا للتعمير، فشيد عددًا من القرى والمدن.

وأضاف خلال احتفالية زايد في قلوب المصريين والتي تنظمها مؤسسة الأهرام، بالتعاون مع سفارة الإمارات بمناسبة العيد المئوي للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أن الزعيم الراحل كان له موقف في رفض فرض العزلة العربية على مصر، متذكرًا مقولته "لم نعزل مصر ولكننا عزلنا أنفسنا".

وأكد "جبر" أنه طوال عقود طويلة لم تحدث أي إساءة لأي مصري يعمل في الإمارات، بل إن شعبها ظل متواضعًا يعطي كل ذي حق حقه، لافتًا إلى أن الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات، لا يختلف عن والده، فقد استكمل مسيرة العطاء، ولم يتحدث عن مصر إلا بعبارات المديح والثناء.

واستحضر "جبر" زيارة الشيخ زايد بن سلطان لجبهة القتال قبل حرب أكتوبر بعام، وقوله حينذاك إن مصر ليست وحدها، وأيضًا حضوره إلى مصر حاملًا الدعم والتأييد والمساندة لها عام ١٩٧٧، حين أرادت الوصول لسلام شامل وعادل، بالإضافة إلى دوره في عودة مصر للعرب والعرب إليها.

كما نوه بامتداد تلك الروابط وقوتها في زمننا الحالي، إذ قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة دولة الإمارات ست مرات منذ توليه قيادة مصر، وما تربطه بقياداتها من علاقات وطيدة.