كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية: مصر والإمارات نموذجًا للتعاون المشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف خلال احتفالية زايد في قلوب المصريين والتي تنظمها مؤسسة الأهرام، بالتعاون مع سفارة الإمارات بمناسبة العيد المئوي للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، إنه علينا جميعًا واجبًا أن نحيي ذكرى الشيخ زايد، تجديدًا للالتزام بالقيم التي أرساها، وهو أمر تحرص عليه القيادة السياسية المصرية حرصًا بالغًا.
شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر | وزير الخارجية: مصر والإمارات نموذجًا للتعاون المشترك على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .