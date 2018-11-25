أخبار مصر | وزير الخارجية: مصر والإمارات نموذجًا للتعاون المشترك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية: مصر والإمارات نموذجًا للتعاون المشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن ما نلمسه من التعاون والتنسيق المُشترك بين دولتي مصر والإمارات، إنما هو ترجمة لإيمان الدولتين بوحدة المصير، معبرًا عن تقديره لتطابق الرؤى بين البلدين الشقيقين، الذي أدى لازدهار علاقاتهما، لتصبح نموذجًا للتعاون والشراكة، ومشيرًا إلى أنه كان للتنسيق والرغبة الصادقة في العمل المشترك أثرًا في استعادة الاستقرار والاستعداد للتعاون المُنزه عن أي غرض سوى المنفعة المتبادلة.

وأضاف خلال احتفالية زايد في قلوب المصريين والتي تنظمها مؤسسة الأهرام، بالتعاون مع سفارة الإمارات بمناسبة العيد المئوي للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، إنه علينا جميعًا واجبًا أن نحيي ذكرى الشيخ زايد، تجديدًا للالتزام بالقيم التي أرساها، وهو أمر تحرص عليه القيادة السياسية المصرية حرصًا بالغًا.