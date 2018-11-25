أخبار مصر | "أفريقية النواب" تجتمع غدًا بوزيرة الثقافة لعرض خطة الوزارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أفريقية النواب" تجتمع غدًا بوزيرة الثقافة لعرض خطة الوزارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الشئون الأفريقية برئاسة النائب طارق رضوان، غدًا الاثنين اجتماعًا، لمناقشة عدد من القضايا الهامة، حيث تستمع اللجنة خلال اجتماعها المزمع عقده عقب الجلسات إلي الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، لعرض خطة الوزارة لدعم توجه مصر لأفريقيا لاسيما في ظل قرب رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وتبحث اللجنة خلال الاجتماع المزمع عقده غدًا الأثنين، بحضور وزيرة الثقافة، إمكانية تفعيل سبل التلاقي ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.

