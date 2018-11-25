كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات جراحات تدبيس المعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى في مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة برئاسة أحمد العشرى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية تهريب كمية المستلزمات الطبية الخاصة بجراحات تدبيس المعدة بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وقانون الإستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥. وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران الإتحاد القادمة من أبوظبى اشتبه أحمد بسيونى رئيس قسم تفتيش الركاب فى راكب مصرى قادم من الإمارات. وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة.أحمد الشريف فتبين وجود أجسام متماثلة ومعتمه. وبالعرض على مصطفى السيد نائب مدير الجمرك قرر تكليف نورا عبد الحميد ةعلي الشرقاوي لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 410 عبوة من الدباسات التى تستخدم فى العمليات الجراحية الخاصةبعمليات تدبيس المعدة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه ؛ وقرر محمد قناوى مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 77 لسنة 2018 وحجز المضبوطات؛ وبلغت التعويضات المستحقة مليون و600 ألف جنيه.



شكرا لقرائتكم خبر عن مصر | جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات جراحات تدبيس المعدة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .