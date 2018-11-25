شكرا لقرائتكم خبر عن «محامين طنطا» تستنكر مشاركة نقيبها في «دعوات التظاهر»: «لا يمثل إلا نفسه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة مكتب نقابة محامين طنطا الفرعية، رفضها لدعوات التظاهر بالنقابة العامة للمحامين، التي أطلقها البعض احتجاجا على بعض قرارات النقابة العامة، مستنكرة مشاركة النقيب الفرعي في الاجتماع الذي نتج عنه تلك الدعوة.

وأكدت هيئة مكتب النقابة في بيان، الأحد، أن «حضور النقيب الفرعي شخصي ولا يمثل إلا نفسه، مضيفة: «مجلس محامين طنطا يتصدى لأي محاولة بائسة للنيل من نقابة المحامين، ورموزها، ومجلسها بالدعوات المشبوهة من البعض للصدام، والدعوات المغرضة، لأغراض شخصية لدى البعض من المتظاهرين بالوطنية، والدفاع عن حقوق المحامين، لن ولم تنال من نقابة المحامين، ولا من وحدتها».

وأضافت النقابة أنه «فى يوم السبت الموافق 24 نوفمبر، طالعت هيئة مكتب محامين طنطا، وجموع المحامين في جمهورية مصر العربية، البيان الصادر عن الاجتماع الذي حضره بعض أعضاء مجلس النقابة العامة، وبعض نقباء الفرعيات، بحضور الأستاذ فرج سعيد فرج، بصفته نقيبا لمحامين طنطا، والذي لا يمثل إلا نفسه، والذي انتهي بدعوة للاحتشاد يوم الخميس الموافق 29 نوفمبر 2018، من الثانية ظهرا وحتى الرابعة عصرا، بمقر النقابة العامة بالقاهرة، احتجاجا على بعض قرارات النقابة العامة».

وتابع: «إن نقابة محامين طنطا، وهيئة المكتب كاملة، ترفض تصرف الأستاذ فرج سعيد فرج من الحضور بتلك الاجتماعات، التي تضر بالصالح العام، وتؤدى إلى زعزعة استقرار الوطن بالدعوة الصريحة إلى التظاهر، والوقفات الاحتجاجية، التي لا تكبد النقابة، والوطن إلا الخسائر، والاصطدام المباشر بين المحامين، ما بين مؤيد ومعارض».

وأكد إن مجلس محامين طنطا، يتصدى لأي محاولة بائسة للنيل من نقابة المحامين، ورموزها، ومجلسها بالدعوات المشبوهة من البعض للصدام، والدعوات المغرضة، لأغراض شخصية لدى البعض من المتظاهرين بالوطنية، والدفاع عن حقوق المحامين، لن ولم تنال من نقابة المحامين، ولا من وحدتها.

ودعا مجلس نقابة محامين طنطا، المحامين إلى «التثبت من الأخبار التي يتم الترويج لها من جانب بعض المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة، وبعض نقباء الفرعيات، وعدم الانسياق وراء الشائعات، التي لا هدف منها إلا النيل من وحدة المحامين، وزرع الفتن بينهم، والنقابة الفرعية بطنطا غير مسؤولة عن أي دعوة للاحتجاج المعلن عنه، والمحدد له يوم الخميس 29 نوفمبر 2018، وأن مثل هذه الدعوات ما هي إلا دعوات شخصية ولا تمثل إلا مصدرها».