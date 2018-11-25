شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: قرعة لـ21 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية في «نزلة القاضي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ ســوهاج، إنه تم إجراء قرعة علنية، الأحد، لحجز 21 وحدة سكنية جديدة، ضمن مشروع إسكان الأسر الأولى بالرعاية، بقرية «نزلة القاضى» بمركز طهطا في شمال المحافظة .

وأوضح محافظ سوهاج في بيان، الأحد، أنه تقدم 87 مواطنا لحجز الوحدات السكنية بالقرية، وقد انطبقت شروط وقواعد الحجز على 62 حالة، أجريت بينهم القرعة العلنية اليوم بقاعة الاجتماعات بمبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، في إطار من الشفافية والعدالة، ومن خلال لجنة مشكلة برئاسة السكرتير العام للمحافظة، مؤكدا أن مشروع إسكان الأسر الأولي بالرعاية يأتي ضمن استكمال مخططات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، بهدف الارتقاء بمحدودي الدخل، وإقامة تجمعات عمرانية جديدة توفر المسكن الصحي المناسب، والحياة الكريمة التي تتناسب مع الظروف الاقتصادية، والاجتماعية لكافة فئات المجتمع.