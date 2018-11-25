شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة تستعرض سبل حماية الدلافين بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة، الأحد، مع أنجلينا زينتلير الباحثة في مجال دراسة سلوكيات الدلافين بالبحر الأحمر، لبحث سبل حماية الدلافين في منطقة الجزر الشمالية بالبحر الأحمر .

واستعرض اللقاء دراسات وزارة البيئة لحماية الدلافين بمنطقة الجزر الشمالية بالبحر الأحمر وأساليب رصد سلوكياتهم علاوة على سبل الإدارة المستدامة للمنطقة لحماية مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي وفق آليات التنمية المستدامة.

كما تم عرض مساهمات الباحثة بالتعاون مع محميات البحر الأحمر في رصد سلوكيات الدلافين وفق الآليات الدولية ومقترحاتها لعمليات الرصد والحماية.

كما أكدت «أنجلينا» على أهمية المنطقة للبيئة والسياحة البيئية وأنها تتميز بتنوع فريد ومميز يعطى للمنطقة أهمية بيئية وسياحية واقتصادية.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد جهود الوزارة في حماية المنطقة ووضع خطط إدارة بيئية واقتصادية وفق آليات التنمية المستدامة وبالتعاون مع كافة الشركاء لأهمية ذلك للعمل البيئي في مصر.

كما تناول اللقاء، الذي حضره الدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة، عرض الإجراءات التي سيتم إتباعها لتنظيم رحلات الدلافين وتزويد القائمين عليها بالمعلومات البيئية اللازمة لضمان عدم الإضرار بالدلافين لحمايتها لأنها ثروة طبيعية وحق للأجيال القادمة.