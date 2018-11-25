شكرا لقرائتكم خبر عن «الوفد»: لا حوار مع المفصولين.. ولم يعد لهم صفة بالحزب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد حزب الوفد على رفضه اَي حوار مع المفصولين من الحزب لتجاوزهم الثوابت الحزبية.

وأوضح «الحزب» في بيان له: «كلا من ياسر قوره وأحمد عطالله وشريف حموده ومحمد إبراهيم ومحمد الحسيني وفتحي مرسي صدر ضدهم قرارا بالفصل لا رجعة فيه».

وأضاف البيان أنه بموجب قرار الهيئة العليا بتأييد قرار الفصل أصبح هؤلاء ليس لديهم أي صفة حزبية أو صلة رسمية بحزب الوفد من قريب أو بعيد.

وأكد أنه تم غلق باب الحوار معهم نتيجة لما فعلوه وما ارتكبوه بالخروج عن الثوابت الوفدية.