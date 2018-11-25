شكرا لقرائتكم خبر عن المئات يشيعون جثمان «شهيد العياط» بمسقط رأسه بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيّع المئات من أهالي مركز أشمون بمحافظة المنوفية، الأحد، جثمان الملازم عمر مجدي صبحي عبدالونيس، الذي استشهد خلال أداء عمله في متابعة الحالة الأمنية بكمين شرطة بالعياط حيث صدمته سيارة نقل يقودها سائق يسير بسرعة متهورة.

وأناب اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية الدكتور أحمد القزاز رئيس مركز ومدينة أشمون لحضور صلاة الجنازة، حيث شارك في الجنازة اللواء سمير أبوزامل مدير أمن المنوفية وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة .

انطلقت الجنازة من مسجد الرحمة بمسقط رأسه بقرية دروة التابعة لمركز ومدينة أشمون وسط الآلاف من أهالي القرية مطالبين بسرعة محاكمة الجاني والقصاص منه.

من جانبه قدم الدكتور أحمد القزاز واجب العزاء لأسرة الشهيد نائباً عن اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية، داعياً المولي عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يتغمد الله الشهيد بواسع رحمته، مؤكداً أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم كافة أوجه الدعم لأسر الشهداء تقديراً لما يقدموه من تضحيات من أجل الحفاظ على وطننا العزيز.