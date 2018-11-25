شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالمجلس القومي للمرأة: «طول ما فيه خير وشر هيبقى فيه تحرش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إن التحرش ظاهرة عالمية ومن الصعب تحديد موعد القضاء عليها.

وقالت «رانيا» في حوار مع برنامج «كلام البنات»، على فضائية «TeN»، اليوم الأحد: «نتمنى أن تنحصر الظاهرة في الوقت القريب، وطالما الحياة مستمرة صعب نقضي عليه التحرش ما دام فيه خير وشر وصراع بينهما».

وأضافت: «طول ما فيه بني آدمين الموضوع مستمر، ونتمنى من الله أن تنحصر وتقل الظاهرة»، مشددة على ضرورة ازدياد الوعي بين شباب الجامعات بالأخص حتى تقل الظاهرة.