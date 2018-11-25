شكرا لقرائتكم خبر عن «لا بنتظاهر ولا بنشاغب عايزيين جثة أخويا».. شعار وقفة تطالب بانتشال جثة مُنقب عن آثار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم عدد من المواطنين وقفة احتجاجية أمام ديوان عام محافظة البحيرة، للمطالبة بالتنقيب عن جثة أحد المفقودين في حفرة أثناء التنقيب عن الآثار في إحدى المزارع بوادى النطرون، والذى إنهارت الرمال فوقه وآخرين، قبل عيد الفطر الماضى.

طالب الأهالى اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، بالتدخل والتوجيه بالبحث عن الجثث داخل المزرعة، وحمل الأهالي لافتات مكتوب عليها: «لا بنتظاهر ولا بنشاغب عايزيين جثة أخويا» و«عايزين جثة إبنى» و«عايزين محمد».

وكانت مديرية أمن البحيرة، تلقت بلاغًا من «موسى عبدالله موسى»، مقيم في قرية دنشال بمركز دمنهور، بتغيب شقيقه «محمد» 33 سنة، عامل زراعي، موضحًا أنه توجه مع آخرين للعمل بإحدى المزارع بطريق الدبلوماسين منذ منتصف شهر رمضان الماضي وانقطعت أخباره منذ ذلك الحين.

وأضاف «موسى» في بلاغه، أنه توصل لمكان شقيقه وآخرين كانوا معه أسفل حفرة داخل المزرعة للبحث عن بئر مياه، وتم تشكيل فريق بحث، وبمعاينة المكان تبين وجود أعمال حفر في المزرعة، وتم العثور على المتعلقات الشخصية للمجني علية «محمد» و«عصام عبداللطيف» حاصل على بكالريوس أصول دين، مقيم المنصورة بالدقهلية.

وألقت قوات الأمن القبض على عاملين بالمزرعة، وأكدا قيامهما مع عدد من العمال بالتنقيب عن الآثار داخل المزرعة بتحريض من صاحب المزرعة، إلا أن الرمال انهارت عليهم ولم يستطيعا إنقاذ باقي العمال الذين سقطوا تحت الرمال.