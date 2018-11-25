شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غرق 5 أشخاص.. القبض على مالك «مركب بشتامى» ونجله بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت مباحث البحيرة القبض على مالك «مركب بشتامى الغارق»، ونجله، الذي راح ضحيته 5 أشخاص ونجا 17 آخرين.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث، بقيام قوة من مركز شرطة كوم حمادة بضبط «عمران قطب مهدى» 27 سنة، مراكبى، قائد المركب الغارق، ووالده «قطب مهدى» 55 سنة، مالك المركب الغارق.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن سبب الحادث هو الحمولة الزائدة، وأن المركب مرخص بتحميل 8 أفراد، بينما كانت حمولته وقت الحادث 22 شخصاً.

وأسفر الحادث عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين، والمتوفّين هم: عزة محمد عيد، 18 سنة، طالبة، ومحمد السيد حسنين، 14 سنة، عامل زراعى، وعبدالرحمن رضا شعير، 14 سنة، عامل زراعى، وداليا السيد عبدالرحمن، 17 سنة، ربة منزل، وعبدالكريم بسيوني محمد، 40 سنة، عامل زراعى، وجميعهم يقيمون بقرية بشتامي بمحافظة المنوفية.

ونجا من الحادث إبراهيم رمضان، وحسام العربى، وأحمد جمعة، ومحمود خضير، وسامية عبدالتواب، وعايدة العمروسى، ونرمين خالد، ومنار عبدالفتاح، ولوزة القصاص، ورانيا عبدالحميد، وابتسام محمد، وهدية الشناوى، ونورة عبدالحميد، ومحمود عبدالمعطى، ونادية اللمعى، واميرة الحلوانى، جميعهم يقيمون بقرية بشتامي بمحافظة المنوفية.