شكرا لقرائتكم خبر عن «شكري»: التعاون والشراكة بين مصر والإمارات على أعلى المستويات بفضل الشيخ زايد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب سامح شكرى، وزير الخارجية، خلال كلمته في احتفالية مئوية الشيخ زايد، عن اعتزازه بحضور احتفالية مؤسسة الأهرام بمئوية الشيخ زايد، والإنجازات التي تحققت، حيث قدمت رموزًا ناجحة في محيطها الإقليمي.

وأضاف، أن للشيخ زايد مكانة خاصة لدى العرب، وهذه المكانة نبعت من إيمانه بالعروبة لكل قضايا العرب، والتزامه بالعلاقة الإستراتيجية مع مصر والاصطفاف معها، سبيلًا لعزة العرب كما كان يقول دائمَا.

وتابع، «ظهر ذلك جليًا إبان العدوان الثلاثي على مصر، مرورًا بأحداث النكسة، ثم تصديه الشجاع للضغوط الدولية والتزامه بقطع النفط، وصولًا بمعارك البناء والتنمية التي أعقبت معركة التحرير».

وأضاف، أن الرؤية الثاقبة للشيخ زايد، وسعيه الحثيث لتحقيق الأمن والاستقرار لدى العرب، كان لها وقعها الإيجابي، وكانت مصر مشاركة معه في تحقيق هذه الرؤية.

وأوضح، أن التعاون والشراكة بين مصر والإمارات كان على أعلي المستويات، وأن هناك تنسيقًا مصريًا إماراتيًا في الكثير من القضايا، موجهًا الشكر لمؤسسة الأهرام لتنظيم الاحتفالية استكمالا لدورها المشرف في استدعاء ذكري الشخصيات العظيمة والقدوة الحسنة.