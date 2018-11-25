شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد: لا يوجد حاكم عربي تميز بالحكمة والفراسة وبعد النظر مثل الشيخ زايد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه لا يظن أن حاكمًا عربيًا تميز بالحكمة والفراسة وبعد النظر وحب الخير والمعرفة الدقيقة بقدر الأمم والشعوب والغرام باللون الأخضر الذي يهزم اللون الأصفر الذي يكسو الصحراء، مثل الشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال احتفالية «زايد في قلوب المصريين»، والتي تنظمها مؤسسة الأهرام بالتعاون مع سفارة الإمارات بمناسبة العيد المئوي للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهد أبوظبي.

وأضاف «مكرم» في كلمته أن الشيخ زايد أنجز بفطنته عملًا فذًا إذ وحد الإمارات في كيان مستقل، وأنشأ على أنقاض الانقسام وطنًا فريدًا في علاقاته بمواطنيه، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو الدين، منفتح على الآخر لا مكان فيه للتعصب والعزلة، يؤمن أن الله خلق شعوب الأرض من طينة واحدة وجعل من اختلافهم قوة.