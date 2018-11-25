طلاب إمارتيون يجرون تجربة محاكاة لإنعدام الجاذبية "فيديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى طلاب إمارتيون، تجربة محاكاة لانعدام الجاذبية التى يقوم بها رواد الفضاء فى محطة الفضاء الدولية، ضمن مبادرات المريخ 2117، لمركز بن راشد للفضاء، والتى تستهدف بناء أول مستوطنة بشرية على المريخ خلال مائة عام.

ونشر مركز محمد بن راشد للفضاء، فيديو لاجراء لتجربة الطلاب لاختبارات علمية لمحاكاة التجارب التى يقوم بها رواد الفضاء فى محطة الفضاء الدولية.

جانب من #تجربة_انعدام_الجاذبية في 4 أكتوبر 2018، أحد مبادرات برنامج #المريخ2117 . حيث تمكن الطلاب من إجراء اختبارات علمية لمحاكاة التجارب التي يقوم بها رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية.

ودشن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن مشروع "المريخ 2117" والذي يتضمن برنامجا وطنيا لإعداد كوادر علمية بحثية تخصصية إماراتية في مجال استكشاف الكوكب الأحمر، ويستهدف في مراحله النهائية بناء أول مستوطنة بشرية على المريخ خلال مائة عام.