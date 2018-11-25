شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: التنسيق بين مصر والإمارات العربية أعاد الاستقرار للمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير سامح شكرى وزير الخارجية، أود أن أعرب عن اعتزازى بالمشاركة فى حضور هذا الاحتفال بمئوية الشيخ زايد والانجازات التى تحققت فى تأسيسه الامارات العربية المتحدة تلك الدولة التى لازالت نموذجا ناجحا فى المحيط الاقليمى الذى لا يخلو من الأزمات أو الإنجازات التى قدمها على الصعيد الاقليمى والدولى.

وأضاف شكرى خلال كلمه له بالإحتفالية التى تنظمها مؤسسة الأهرام بالتعاون مع سفارة الإمارات فى القاهرة، المنعقدة الان بمناسبة العيد المئوى للشيخ زايد بن سلطان، أن مكانة الشيخ زايد تنبع من ايمانه بالعروبة والتزامه وفى القريب منه بالعلاقة الاستراتيجية مع مصر والتى بلغت بأن أوصى ابناءه وشعبه بالاصطفاف دائما مع مصر

وتابع وزير الخارجية المصرى، أن تاريخ الشيخ زايد حافل بالمواقف المقدرة للاصطفاف مع مصر بداية من العدوان الثلاثى و67 ، وموقفه العربى بقطع النفط تضامنا مع مصر إبان الحرب وصولا لاسهاماته العظيمة فى البناء والتنمية.

واستطرد السفير سامح شكرى، التزام التعاون والتنسيق المشترك لدى القيادتين لهو الترجمة العملية لايمان البلدين لشراكة بين البلدين الشقيقين ، و ان الرؤية الثاقبة لدعم واستقرار وضرورة تحقيق التضامن العربى كان لها تقديرها وكانت مصر فى طليعة الدول لتحقيق هذا.

وتابع ، على هذه الارضية الصلبة تأسست العلاقة المشتركة وهو الأمر الذى دعمهم على ضوء الاضطراب الذى تشهده المنطقة وتنامى ظاهرة الارهاب البغيض حيث كان للتتسيق دور استعادة المنطقة للاستقرار ولسلعى لتحقيق الرخاء وللشعبين من خلال العمل الجاد .

واستطرد سامح شكرى ، اليوم نتذكر بكل العرفان والتقدير روح الشيخ زايد وننتهز الفرصة لتجديد الالتزام بتعزيز الاخوة الراسخة والوطيدة وهو امر تحرص عليه القيادة المصرية ولا تدخر جهدا فى سبيله.