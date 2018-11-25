شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية عنيفة تضرب جميع أرجاء الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضربت هزة أرضية عنيفة، مساء اليوم الأحد، جميع أرجاء الكويت؛ حيث شعر بها جميع السكان ، خاصة قاطنى الأدوار العليا.

ولم يصدر حتى الآن أى بيان رسمى من قبل الأجهزة الكويتية المعنية حول قوة الهزة الأرضية، وما إذا كان هناك خسائر من عدمه.