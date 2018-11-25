شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الموجة الأولى لإزالة تعديات الأراضى غدا بمشاركة قوات إنفاذ القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من خلال قوات إنفاذ القانون بالتنسيق مع الحكم المحلى والأجهزة الأمنية والمحافظات والوزارات المعنية، عن بدء الموجة الأولى بحملات مكبرة لإزالة مخالفات التعديات على الأراضى الزراعية غدا الاثنين بالمحافظات سواء المحرر لها محاضر من قبل أو تعديات فى مهدها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية للتصدى لها حفاظا على الرقعة الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا، والإزالة الفورية للمخالفين، تكثيف عمل اللجان المرورية للتأكد من دقة بيانات التعديات.

وقال المهندس سيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه سيتم بدء حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى بجميع المحافظات غدا الاثنين، بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية والمحافظين والأجهزة الأمنية للحد من تلك الآفة التى تهدد الاقتصاد الزراعى، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية للتصدى لها، سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف والإزالة الفورية للمخالفين.

وأضاف "عطية"، أن هناك لجان مكثفة من إدارة حماية الأراضى بالمحافظات تعمل على التأكد من دقة بيانات التعديات، وغرف عمليات مركزية تتبع غرف فرعية بجميع مديريات الزراعية للإزالة الفورية فى مهدها، نظرنا لخطورتها على الأمن الغذائى المصرى، وإحالة مخالفات البناء للنيابة، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة، وتخصيص خط ساخن "37499385" للبلاغ عن اسم المتعدى والحوض والناحية.