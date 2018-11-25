شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء تجيب على سؤال حول الشك فى السجود خلال الصلاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لأحد المواطنين ورد خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الافتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" حول كيفية التصرف فى حال الشك فى عدد السجدات أثناء الصلاة. وأوضح الدكتور عمر الوردانى أمين الفتوى بدار الافتاء أنه فى حال الشك فى عدد السجدات أثناء الصلاة يقوم المتشكك بالسجود مرة أخرى، وذلك لأنه فى مواطن الشك نبنى على الأقل، ثم نأتى بسجود السهو.

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء تجيب على سؤال حول الشك فى السجود خلال الصلاة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .