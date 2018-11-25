مصر | دون دفع الفدية.. أمن الجيزة يحرر طفلا بعد خطفه بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دون دفع الفدية.. أمن الجيزة يحرر طفلا بعد خطفه بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح ضباط مباحث الجيزة، في تحرير طفل بعد اختطافه وطلب فدية 200 ألف جنيه من أهليه، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد محمد داوود رئيس مباحث قسم أكتوبر ثاني، من تاجر خردة، مقيم بدائرة بدائرة القسم بإختفاء نجله البالغ من العمر ثلاث سنوات، من أمام العقار سكنه وورود عدة إتصالات هاتفية لجدة الطفل من هاتف محمول، طلب فيه المتصل مبلغ مالى قدره 200 ألف جنيه كفدية لإطلاق سراحه.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلي أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من محمد. ن. ع، 31 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، منى. م. م، 37 سنة، كوافيرة، مقيمة بدائرة القسم، إبنة الثانية آيه. ك. إ، 21 سنة، ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام، زوج الثالثة نبيل. ك. م، 29 سنة، نجار، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، إبن خالة الأول محمد. ع. ع، 19 سنة، سمكرى، ومقيم بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا، سبق إتهامه فى 9 قضايا.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين بمأموريات بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالمنيا أسفرت عن ضبطهم عدا الأول، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة أمام العقيد فوزي عامر مفتش مباحث جنوب الجيزة، وقررت الثانية بإتفاقها وصديقها الأول على إختطاف الطفل، ويوم الواقعة قاما بمراقبته حال لهوه أمام المنزل وإستدرجاه وإحتجازه بمنزل الثالثة والرابع وإتصل الخامس بأهليته وساومهم على تحريره مقابل دفع الفدية.

وتم تحرير الطفل وإعادته لأسرته سالمًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.