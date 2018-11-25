مصر | 'دفع ثمن النصب'.. تفاصيل خطف واحتجاز سمسار عملات في أبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'دفع ثمن النصب'.. تفاصيل خطف واحتجاز سمسار عملات في أبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، تفاصيل خطف واحتجاز سمسار داخل منزل بمركز أبو النمرس، وتبين أنه كان وسيط بين مجموعة من الأشخاص وتاجر عملات أجنبية، لتغيير الطرف الأول عملات اجنبية من الأخير، فقام بالنصب عليهم وتحصل على المبلغ المالي وفر هاربًا، ما دفعهم لخطف السمسار والتعدي عليه بالضرب، ظنًا منهم أنه شريك الهارب.

كان تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، اخطارا من العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد هاني عماد رئيس مباحث مركز أبو النمرس، من الأهالي، بالعثور على شخص مصاب إثر سقوطه من الطابق الثاني بعقار ملك سيدة سيئة السمعة، بدائرة المركز.

وإنتقل العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والمقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، والقوة المرافقة لهما لمكان البلاغ، وبسؤال الأهالي بالمنطقة، قرروا أنها سيئة السمعة، وظنوا أنها استدرجته لقضاء ليلة معها مقابل مبلغ مالي.

وأوضحت تحريات رجال المباحث، التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، أن المصاب سمسار عملات ومقيم بمنطقة إمبابة، وكان وسيطا بين مجموعة من الأشخاص مقيمين بمنطقة فيصل، وتاجر عملات بمنطقة مصر الجديدة، لتغيير عملات أجنبية، واتفقوا أن يدفع الطرف الأول مبلغ مالي، للأخير كتأمين لإتمام عملية تغيير مبالغ مالية كبيرة، وبعد تحصله على المبلغ المالي، فر هاربًا.

وأشارت التحقيقات، أن الطرف الأول، ظنوا أن السمسار شريك في النصب عليهم، وقرروا خطفه واحتجازه، حتي يرجع لهم المبلغ، وعلى إثر ذلك استأجروا المنزل مكان الواقعة من مالكته لمدة ثلاثة أشهر، وقاموا باحتجازه داخله والتعدي عليه بالضرب، وحاول المجني عليه الهروب منهم، فقام بإلقاء نفسه من الطابق الثاني، وتم نقله للمستشفي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة.