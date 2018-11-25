مصر | تأجيل دعوى قبول أحمد ماهر بانتخابات المهندسين لـ 5 يناير المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل دعوى قبول أحمد ماهر بانتخابات المهندسين لـ 5 يناير المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد، تأجيل دعوى وقف قبول أوراق أحمد ماهر في انتخابات نقابة المهندسين لجلسة 5 يناير المقبل.

اختصمت الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي وحملت رقم 24668 لسنة 72 ق، كلًا من نقابة المهندسين وأحمد ماهر بصفته.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار الصادر بقبول أوراق أحمد ماهر في انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة.