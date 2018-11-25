أخبار مصر | حضور كبير للصيادلة خلال عزاء الشهيد أحمد طه بمسجد عمر مكرم‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حضور كبير للصيادلة خلال عزاء الشهيد أحمد طه بمسجد عمر مكرم‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيم، منذ قليل، عزاء الشهيد الصيدلى أحمد طه، شهيد المهنة، الذي قتل غدرا أثناء عمله بصيدلية النهدى في السعودية.

شارك في العزاء الذي أقيم بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير، الدكتور محي الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، رئيس إتحاد الصيادلة العرب، وأعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء وأعضاء المجالس الفرعية والعديد من الصيادلة الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد تأكيدا على تضامن الصيادلة واستنكارهم لما حدث، خاصة بعد دعوة النقيب العام لجموع الصيادلة للمشاركة فى العزاء.

كما شارك في العزاء كل من الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب وأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب.