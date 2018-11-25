أخبار مصر | برلماني يقدم مقترحًا جديدًا لمواجهة انتشار الكلاب في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يقدم مقترحًا جديدًا لمواجهة انتشار الكلاب في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، عضو مجلس النواب، أي محاولات لتصدير الكلاب والقطط إلى الخارج، مؤكدًا أنه في حال تصديرها إلى الخارج، سيؤدي إلى غضب جمعيات حقوق الحيوان.

واقترح "عبدالفتاح" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" بجمع الحكومة كافة الكلاب الضالة من القرى والمراكز والأحياء، وإنشاء أماكن مخصصة لهم في الصحراء، وتقديم الرعاية ويد العون لهم، حتى تصبح حيوانات أليفة بدلًا من أن تكون ضالة.

وكان قد نفى الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، اتخاذ الوزارة قرارا بتصدير الكلاب والقطط، موضحًا أنهم لا يصدرون أو يستوردون كلابا أو قطط.