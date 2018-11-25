أخبار مصر | غدًا.. "إفريقية النواب" تستقبل السفير البورندي بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. "إفريقية النواب" تستقبل السفير البورندي بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستقبل لجنة الشئون الإفريقية برئاسة النائب طارق رضوان، صباح غد الاثنين، السفير سليمان موسى سفير جمهورية بوروندي بالقاهرة، وذلك بصالون كبار الزوار. كما تستضيف اللجنة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة عصر اليوم لعرض خطة الوزارة لدعم توجه مصر لأفريقيا خاصة في ظل قرب ترأس مصر للاتحاد الأفريقي وإمكانية تفعيل سبل التلاقي ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.

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